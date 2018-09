Horb a. N. Hofwald-Stüble schnappt sich den Pott

Horb-Dettingen. Alle zwei Jahre richtet der TC Dettingen das Franz-Hipp-Vereinspokalturnier aus. Dieses Spaß-Turnier führte der verstorbene Ehrenvorsitzende Franz Hipp ein. In Gedenken an ihn wurde das Tennisturnier für die Dettinger Vereine, Stammtische, Firmen und Gemeinschaften in Franz-Hipp-Vereinspokalturnier umbenannt.

Gefreut haben sich TCD- Chef Jürgen "Lupo" Roth und Sportwart Hans-Peter Kopf über die Anmeldung der sieben Mannschaften. Kopf hatte die Turnierleitung inne. Die sieben Mannschaften wurden bei der Auslosung im Clubheim in zwei Gruppen eingeteilt. In der Gruppenphase spielte jeder gegen jeden. Pro Begegnung wurden zwei Einzel und ein Doppel gespielt und die Spielzeit betrug 20 Minuten.

Das Adler- Team hatte vier Spieler im Einsatz, wobei zwei als Engelchen und zwei als Teufelchen mit ihren Flügeln auf dem Rücken für Stimmung auf und neben dem Platz sorgten. Die Zuschauer hatten ihren Spaß und nach den Spielen wurde im Clubheim der gelungene Turnierstart gefeiert.