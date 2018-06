Horb a. N. Hoffnung auf zukünftig weniger Verkehr

Täglich sind auf der K 4779 etwa 3350 Fahrzeuge, davon 112 Fahrzeuge des Schwerverkehrs, unterwegs. Damit hat sie im Vergleich der Kreisstraßen im Landkreis Freudenstadt eine überdurchschnittliche Verkehrsmenge.

Erster Bauabschnitt zwischen B 28 bis zur Zufahrt zum Recycling-Center

Wenn die Hochbrücke in Horb und die B 28 zwischen Grünmettstetten und Horb fertiggestellt sind, werde die Verkehrsbelastung in Rexingen abnehmen, erklärt das Landratsamt. Die Planung sei deshalb auf eine niedrige Entwurfsklasse ausgelegt, die zwar für den Verkehr in der Zwischenzeit noch ausreichend ist, aber die künftige Belastung und Verkehrsbedeutung berücksichtigt. Die künftige Fahrbahnbreite beträgt 6,5 Meter. Am Augstbaum werden Busbuchten und eine Querungshilfe gebaut und Linksabbiegespuren angelegt.

Jetzt wird ein erster Bauabschnitt begonnen, in dem die 1,2 Kilometer lange Strecke von der B 28 bis zur Zufahrt zum Recycling-Center ausgebaut wird. Als Bauzeit ist dieses Jahr vorgesehen, so das Landratsamt weiter. Die Fertigstellung der Maßnahme mit dem 400 Meter langen Reststück bis Rexingen im Jahr 2019 wird in diesem Jahr ausgeschrieben.

Die Baukosten für die jetzt beginnende Maßnahme belaufen sich auf circa 1,7 Millionen Euro. Während der Bauzeit muss der Verkehr über Horb oder das Dießener Tal geführt werden.

Dank gelte auch den Grundstückseigentümern, die bereit waren, für die Maßnahme Flächen abzugeben sowie allen Gremien, Institutionen und Personen, die diese Maßnahme unterstützt haben, teilt der Landkreis mit.

Die Bevölkerung wird um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit gebeten.