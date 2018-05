Horb a. N. Höhepunkt für Volksmusik-Fans

Horb-Dießen. Die musikalischen Brüder Ulrich und Otto Messner – alias Vincent und Fernando – wollen die Schlagerherzen von 400 Besucher im Festzelt höher schlagen lassen. Sie bezaubern mit ihren markanten Stimmen und Texten, wie sie das Leben schreibt. Bekannt sind sie für ihre sentimentalen Titel und ihr Charisma.

Beim Musikfest in Dießen unterhalten am Sonntag, 22. Juli: 11.30 Uhr Stadtkapelle Haiterbach, 14 Uhr Musikverein Fischingen, 16 Uhr Musikverein Salzstetten, 18 Uhr Musikverein Baisingen. Und am Montag, 23. Juli, erobern die "Oldies" aus Leinstetten beim Handwerkervesper ab 18 Uhr die Bühne und von 20 bis 22 Uhr spielt der Musikverein Dettingen auf.

Schon fast 20 Jahre ist es her, seit Konzertorganisatorin Anneliese Mäder in Kastelruth erstmals Vincent und Fernando auf der Bühne bewunderte. Der sentimentale Titel "Für immer und ewig Ti Amo" ist ihr bis heute in Erinnerung geblieben. "Ihre Lieder haben mir gleich sehr gut gefallen." Übrigens: Die Südtiroler Otto und Ulli Messner (Vincent und Fernando) sind von Norbert Rier, dem Chef der berühmten "Kastelruther Spatza" entdeckt worden. "Persönlichen Kontakt zu dem Brüderpaar aus Andrian bei Bozen pflege ich bestimmt schon seit 15 Jahren."