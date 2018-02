Horb a. N. Hockete, Adventsbasar und Palmbüschelverkauf bringen Einnahmen

Die letzte Renovierung war im Jahr 1965 mit der Erweiterung der Pfarrkirche. Der Zahn der Zeit hat an der Kirche ordentlich genagt. Deshalb muss dieses Projekt gelingen, und Albrecht appellierte an alle Dettinger, den Bauförderverein zu unterstützen und Mitglied zu werden. Schriftführerin Manuela Weiß führte auf, welche Aktivitäten der Verein getätigt hat. So wurde ein Adventsbasar durchgeführt, Palmbüschel wurden verkauft, ein Weihnachtskonzert fand in der Kirche statt, eine Hockete wurde an Fronleichnam durchgeführt, Kirchenführungen für Erwachsene und Kinder wurden angeboten. Ziel dieser Aktivitäten war, Spendengelder einzusammeln.

Gespannt waren die Vereinsmitglieder auf den Kassenbericht von Kassiererin Christine Steinhart. Der Verein konnte in den letzten 6 Jahren rund 47 000 Euro für die Innenrenovierung insgesamt einsammeln. Diese Entwicklung hat alle sehr gefreut, auch wenn alle wissen, dass noch eine große Summe an Eigenmitteln fehlt.

Für die weitere Mitgliedergewinnung kam aus der Versammlung die Idee auf, nicht nur Flyer zu verteilen, sondern die Bürger direkt anzusprechen, um so Mitglieder zu gewinnen.