Horb a. N. Hochwasserschutz wird zum Dauerthema

Horb-Mühringen. Der Neujahrsempfang ist für Ortsvorsteherin Monika Fuhl jedes Jahr eine Gelegenheit, zurückzublicken und eine kleine Vorschau aufs kommende Jahr zu geben. Gut angenommen wurde der Bürgerstammtisch im Bahnhöfle. Was dort besprochen wurde, wurde dann vom Ortschaftsrat aufgegriffen und überlegt, was man umsetzen kann.

Ein Dauerthema war wieder der Hochwasserschutz. Eine größere Anzahl von Mitbürgern war mit der Ortsvorsteherin in der Sitzung des Gemeinderats erschienen, um zu erfahren, ob es in Sachen Hochwasserschutz endlich weitergeht. Inzwischen ist alles unterschrieben und es kann nun weitergehen. Fuhl ist überzeugt, dass man ohne die Unterstützung der Bürger, die mit in die Sitzung gekommen waren, noch nicht so weit wäre. Auf jeden Fall will man 2019 dranbleiben, damit es in Sachen Hochwasserschutz endlich vorangeht.

Ergebnisse der Tempomesstafel sind erschreckend: Innerorts 70 bis 80 Stundenkilometer keine Seltenheit