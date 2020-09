Horb a. N. Hochbrücke: Gab es eine Kommunikationspanne?

Fakt ist: Erst bei der Sitzung des Gemeinderates am 17. Dezember 2019 verkündeten Jörg Pfeifle und Rainer Gumz die schlechte Nachricht öffentlich. Sechs Monate, nachdem der Baustellenleiter laut seinen Worten die Verkehrsbehörde informiert hat.

Gemeinde gleichzeitig mit Öffentlichkeit informiert

Rathaus-Sprecherin Inge Weber dazu: "Die Stadtverwaltung Horb hat erstmals im Rahmen einer Baustellenbesprechung am 19. November 2019 davon erfahren, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe statt einer bis dahin geplanten halbseitigen Sperrung, eine Vollsperrung der B 32 für unumgänglich hält. Daraufhin wurde umgehend ein Termin mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe vereinbart. Dieser fand am 3. Dezember 2019 statt. In der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 17. Dezember 2019 wurde umgehend in öffentlicher Sitzung sowohl der Gemeinderat als auch die Öffentlichkeit informiert."

Wie hart diese Kommunikationspanne für die Händler ist, machte auf der Horb Aktiv Sitzung im Juli diesen Jahres genau zehn Tage vor dem Start der zweijährigen Vollsperrung zwischen Nordstetten und Horb ein Mann deutlich: Avia-Tankstellen-Besitzer Hans-Joachim Eckert. Er habe im Herbst viel Geld in eine neue Waschanlage investiert. Wenn er von der Vollsperrung gewusst hätte, hätte er diese Investition verschoben. Die Finanzierungsraten für solche Investitionen drücken natürlich doppelt, wenn zu den Baustellen und Staus auch noch die Corona-Umsatzeinbrüche dazu kommen. Viele Händler beklagen sich unter der Hand darüber, dass es viel Mühe kostet, die Kunden von den vielen Umleitungen trotzdem zu überzeugen, in ihr Geschäft zu kommen. Und das durch Mayk Herzogs einstürzende Altbauten jetzt auch noch der schnelle Weg raus Richtung Sulz blockiert ist, schrecke zusätzlich Kunden ab.

War das eine Kommunikationspanne oder handelt es sich um mangelnde Transparenz?

Luis Schneiderhan, Fraktionschef der OGL im Horber Gemeinderat: "Wir beobachten, dass die Vollsperrung nicht das einzige Thema ist, bei dem man dem Rathaus den Vorwurf einer Kommunikationspanne oder Intransparenz machen könnte. Die weiteren Gutachten für das geplante Gewerbegebiet Ahldorf liegen schon im Rathaus vor - doch diese Unterlagen werden an den Gemeinderat nicht herausgerückt!"

SPD-Gemeinderätin Viviana Weschenmoser: "Je frühzeitiger Transparenz stattfindet, desto besser. Es ist wichtig für die Bürger, gut informiert zu sein, um sich vorzubereiten."

CDU-Fraktions-Chef Michael Keßler: "Als die Information im Gemeinderat im Dezember von beiden Bauleitern vorgetragen wurde, hat mich das überrascht. Ich habe es damals so verstanden, dass diese Info erst im Dezember aufkam. Sollte diese Information schon früher bekannt gewesen sein, müsste man das aufklären!"

BiM-Fraktionschefin Christina Nuss: "Wenn sich das bestätigt, reiht es sich in Themen der letzten Zeit ein, die traurig machen: Die Altheimer und das geplante Güterverkehrsterminal, die Anwohner der Panoramastraße, die sich nicht richtig informiert fühlen oder den Ruhewald. Der Umgang mit dem Gewerbegebiet Ahldorf gehört bis heute auch dazu. So liegen die Gutachten seit Ende vergangenen Jahres bei der Stadt - und sie werden nicht herausgegeben. Es gibt offenbar ein Problem im Rathaus mit der Kommunikation und Transparenz. Und es ist von unterschiedlichsten Bürgern zu hören, dass sie sich vom Rathaus hintergangen fühlen."