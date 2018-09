Horb a. N. Hoch konzentriert und hoch motiviert

Horb. Zu dritt am Trapez turnen, Bälle und Tücher durch die Luft jonglieren, schauspielerisches Talent unter Beweis stellen – kein Problem für die 38 Kinder, die am Bingo-Projektzirkus in den Ferien teilnahmen.

Tag für Tag haben sie trainiert, um am gestrigen Freitag nicht nur die Veranstalter der Ferienspiele, sondern auch ihre Eltern, Geschwister und Großeltern stolz machen zu können. Der tosende Applaus nach jedem Kunststück zeugt von ihrem Erfolg. Auch wenn nicht jeder Trick gelingt, ist das Publikum hellauf begeistert.

Auch die richtige Haltung wird eingeübt