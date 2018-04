Horb a. N. Hoch hinaus mit der Drehleiter

Wie lautet die Nummer der Feuerwehr, wie setzt man einen Notruf ab, was sind die Aufgaben der Feuerwehr, was kann brennen, was nicht und viele weitere Fragen beantwortete der Feuerwehrmann Kevin Groß auf sehr anschauliche Weise den 23 Vorschulkindern im Kindergarten, teilt der Kindergarten mit. Zudem besuchten die Kinder das Feuerwehrhaus. Kevin Groß, Beate Schmid und Willy Acker erwarteten die Kinder und ihre Erzieherinnen.

Im neuen "Rauchhaus" demonstrierten sie wie verrauchte Räume wieder rauchfrei gemacht werden. Eine Staub- und eine Fettexplosion wurden demonstriert, was die Kinder in Erstaunen versetzte.

Das absolute Highlight kam zum Schluss: Die Kinder durften mit der Drehleiter nach oben fahren.