Horb a. N. Hoch dekorierter Künstler zeigt neue Skulptur in Horb

Georg Cornelius Freundorfner wird eine neue Installation vorstellen, die für ein paar Wochen im ARTpark-Horb ein Zuhause finden wird. Danach wird die Skulptur weiter in den Süden ziehen. Freundorfer ist der einzige deutsche Künstler, dem der Nelson-Mandela-Friedenspreis verliehen wurde. Er hat weitere 36 beachtliche Kunstpreise überreicht bekommen, zum Beispiel "Ambassador of culture in the world" und "maestro d´arte" um nur zwei weitere zu benennen.

Sigfried Marschke und Martin Bieder werden im Anschluss den Abend gestalten. Marschke ist Schriftsteller, Musiker, freischaffender Künstler und Heilpraktiker. Er liest aus dem Buch "Glück und Humor".

Bieder wird ihn musikalisch auf Saxofon und Geige begleiten. Die beiden beschäftigen sich mit den Begriffen Glück und Humor und mit den sich daraus entwickelnden Gefühlen, Empfindungen und körperlichen Zuständen. Diese Themen sollen dabei weder philosophisch noch medizinisch oder biochemisch betrachtet werden. "Dieser Abend soll für den Zuhörer entspannend und heiter verlaufen, vielleicht auch etwas nachdenklich machen", heißt es in der Ankündigung.