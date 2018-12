Horb a. N. Historischer Fundus des Nordstetter Schriftstellers wächst

Horb. Eine Art vorgezogenes Weihnachtsgeschenk erhielt Agnes Maier, Kustodin des Berthold-Auerbach-Museums im Nordstetter Schloss, aus den Händen der beiden Kultur- und Museumsvereinsvorsitzenden Joachim Lipp und Heinrich Raible. Die beiden übergaben ein Porträt des in Nordstetten geborenen Schriftstellers, das im "Jahrbuch der Ereignisse" 1857 veröffentlicht wurde, sowie einen eigenhändig geschriebenen vierseitigen Brief mit Unterschrift, den Berthold Auerbach am 15. März 1878 an seinen Freund Heinrich Hohen­emser geschickt hat.