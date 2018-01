Horb a. N. "Hinter jeder Wollkachel steht ein Mensch"

Beim Baum mit den 95 Blättern, die für die 95 Thesen von Luther stehen, reagiert der Auktionator blitzschnell. Er startet mit drei Euro. Eine Frau sagt: "Das ist ja nicht mal der Materialwert." Krause: "Für fünf Euro an die Dame."

Und so geht es 18 Minuten lang, bis die besten Motive versteigert sind. Doch Krause lässt nicht locker, denn auf dem Tisch sind noch jede Menge Wollkacheln: "Das Geld, was wir hier sammeln, ist für die Orgel. Sie können hier die einzelnen Kacheln kaufen und entweder ein Sitzkissen daraus machen, Schals, oder, wie eine Strickerin mir gesagt hat, eine Stola."

Krauses Frau Angelika legt ihm ein langes Stück um den Hals. Sie sagt: "Die Spitze nach unten, drei Stück zusammengenäht und schon haben Sie etwas Schickes und Warmes." Klar, dass sich jetzt die Besucher im Gemeindehaus um die restlichen Wollstücke sammeln. Der Tisch wird zum Wühltisch. Christa Stiegenroth hat den Dornenkranz, Orgelpfeifen und andere Stücke in der Hand. Sie fragt auch Krause, ob sie den gestrickten Bach kaufen kann. Er wollte diese Stücke eigentlich zunächst der Kirche anbieten, holt aber erst einmal Initiator und Organist Michael Grüber und überreicht ihm das gestrickte Motto: "Ohne Luther kein Bach." Krause: "Das habe ich für Dich reserviert."

Denn: Die Idee zur Verstrickung der Orgel, dem "Maschen-Memorial" für Luther und Bach, entstand im Sommer 2016 im Kreativraum von Grüber in der Neckarstraße. Grüber: "Die Idee kam uns beim Rotwein. Ich bin glücklich darüber, was sich daraus entwickelt hat. Durch die Verhüllung kommt mein Instrument, die Orgel, ins Blickfeld. Ein Kirchenbesucher hat mir gesagt: Ich gehe seit 30 Jahren in die Kirche. Zum ersten Mal habe ich jetzt hochgeschaut, um mir die Orgel anzuschauen. Und durch das gemeinsame Stricken und die gesamte Aktion ist sicherlich eine ganz neue Gemeinschaft entstanden."

Das ist auch die Bilanz von Peter Krause, dem Ober-Stricker und Organisator. Er sagt: "Heute bewegen mich drei Gefühle. Die Traurigkeit, dass die Aktion zu Ende ist. Und die Erleichterung, dass ich die Verantwortung für das Fertigstellen der Verstrickung und die Führungen abgeben kann. Mein beeindruckendstes Erlebnis dabei war: Katholische Ordenschwestern haben sich die Motive angeschaut und gesagt, dass sie für sie einen theologischen Gehalt haben. Durch die Strickerei hat sich für mich viel Neues ergeben. Eine Frau hat mich gefragt, ob ich wegen meines tollen weißen Bartes einen Nikolaus machen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Dadurch ist eine neue Freundschaft entstanden."

Und das begeistert auch die beiden evangelischen Pfarrer Susanne Veith und Michael Keller. Veith: "Wir haben den Aristoteles-Spruch ›Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile‹ als Motto für den Gottesdienst genommen. Das trifft auch für die Orgelverstrickung zu. Am Anfang konnte man nicht absehen, ob man diesen Plan kräftemäßig und technisch bewältigen kann. Zum richtigen Moment kamen die richtigen Leute dazu. Ganz viel ergab sich einfach und gesellte sich dazu."

Zwei Tische weiter sitzt Ulrich Beuter. Der Malermeister und Ortsvorsteher von Bildechingen hatte das Gerüst gespendet, um die Orgel zu verhüllen. Beuter: "Als mir erklärt wurde, was es mit dieser Aktion auf sich hat, habe ich sofort gesagt: Ich unterstütze es."

Doch es gibt auch viele stille Helfer, denen das Strick-Projekt eine neue Aufgabe gegeben hat. Pfarrerin Veith: "Beispielsweise die Dame, die mich anrief und sagte, sie könne nicht mehr aus dem Haus –­ aus gesundheitlichen Gründen. Aber stricken kann sie. Und so haben sich von ihr die meisten Stücke an der Orgel befunden. Hinter jeder Wollkachel steht ein Mensch."

Und Pfarrer Michael Keller sieht auch den Glaubensbezug: "Viele der gestalteten Kacheln zeigen das, was Menschen am Glauben wichtig ist. Eine Frau sagte zu mir: Mir sind das Brot und die Fische wichtig. Das Brot wird geteilt und es reicht für alle. Das gilt auch für die Kirche, die Gemeinde und den Glauben: Alles ist mehr als die Summe seiner Teile. Weil wir von Gott geliebt sind."

Eine Frage ist noch offen: Was passiert mit Luther und Bach? Grübers Lebensgefährtin Stiegenroth hat den Bach von Krause gekauft: "Für Michael. Den muss er haben." Krause sagt, dass die Kirche entschieden hat, dass der gestrickte Riesen-Luther auf der Empore aufgehängt werden soll. Grüber: "Dann werde ich meinen Bach als Leihgabe daneben hängen. Die beiden gehören zusammen."

Die Versteigerung und der Verkauf der Wollkacheln spült ordentlich Geld in die Kasse, verdeutlicht Keller: "Durch die Sanierung der Orgel sind unsere Rücklagen für das Instrument aufgebraucht. Da ist es gut, dass wir jetzt wieder Etat für Wartung und die Stimmung des Instruments haben." Denn: Nicht nur der Erlös der Versteigerung, sondern auch für das Mittagessen im Gemeindehaus geht in diese Kasse.

Zum Abschluss spielt Grüber die "Passacaglia" – auf der nun unverhüllten Orgel.