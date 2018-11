Horb a. N. Hinter den Narrenmasken brodelt’s

Aktuell zählt der Verein 48 aktive Mitglieder, neun Leihhästräger und 19 Kinder (Narrensamen), was aus dem Bericht von Sothmann hervorging. An sechs Veranstaltungen nahmen die Narren in der vergangenen Saison in Rexingen teil. Ferner beteiligte sich die NZ an sieben Fasnetsumzügen sowie bei acht Abendveranstaltungen. In seinem Ausblick machte Kamphoff auf das 25-jährige Bestehen der NZ aufmerksam, was die Narren in diesem Jahr mit einem zweitägigen Fest am 11. und 12. Januar gebührend feiern wollen. Die Hexentaufe werde im kommenden Jahr von den "Muggaverbrennern Rexingen" ausgerichtet. "Am allerdringendsten benötigen wir jedoch einen Schriftführer", betonte Kamphoff, der Sothmann seinen besonderen Dank für die kommissarische Übernahme des Amtes aussprach. Der anschließende Kassenbericht sorgte für Gesprächsbedarf bei den Versammelten, während sich der Tagesordnungspunkt Neuwahlen als Geduldsprobe für die Vorsitzenden herausstellte (Bericht folgt).