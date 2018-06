Horb a. N. Himmlischer Beistand für Oldies

Es begann mit einem gottesdienstlichen Impuls in der kleinen Taberwasenkapelle mit Diakon Klaus Konrad, musikalisch gestaltet vom Kirchenchor St. Mauritius unter der Leitung von Eduard Rebmann. Diakon Klaus Konrad sprach in seiner Predig davon, dass "wir den lieben Gott in unserem Leben mit ins Spiel nehmen müssen. Er hilft uns, ein guter Mensch zu sein – auch beim Fahren."

Nach der Besinnung in der kleinen Kapelle bat er Gott um Schutz vor Gefahren und Unfällen. "Wenn wir unterwegs sind, sollten wir auch auf die Schönheit von Gottes Natur achten."

Nach der Andacht segnete der Diakon alle Fahrzeuge, und jeder bekam einen kleinen Christophorus-Anhänger, der die Fahrzeuginsassen beschützen soll.