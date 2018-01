Horb a. N. Hilferufe aus Afrika

In Bittelbronn wohnen derzeit 373 Katholiken. Vier mehr als im Vorjahr. Vier Kinder feierten das Fest der Erstkommunion, fünf Kinder wurden in der Dorfkirche getauft, zwei Brautpaare gaben sich das Ja-Wort, Josef und Hilde Kocheise feierten das Jubiläum der diamantenen Hochzeit und von vier Personen musste sich die Kirchengemeinde leider für immer verabschieden.

Das Wortgottesdienst-Team hat an 24 Sonntagen Wortgottesfeiern abgehalten sowie Maiandachten, die Öschprozession und die Bußfeiern durchgeführt, fasste Kocheise das Jahr in Zahlen zusammen. Unterstützt wurde die Kirchengemeinde auch 2017 von unterschiedlichen Seelsorgern. Darunter auch der emeritierte Weihbischof Johannes Kreidler aus dem benachbarten Grünmettstetten, der vor allem zur Weihnachtszeit Gottesdienste zelebrierte. Im Lauf des Jahres wurden die Sternsinger ausgesandt, der Jahresempfang durchgeführt, die Kirchengemeinde nahm an fünf 24-Stunden-Gebeten in Grünmettstetten teil. In Altheim feierten die katholischen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Steinachtal gemeinsam die Osternachtsfeier.

Am 17. März fand ein Begegnungsabend mit dem Dominikaner-Pater Callistus aus Nigeria statt. Linus Merz ging im Laufe dieses Jahresempfangs nochmals ganz speziell auf das von Pfarrer Armin Noppenberger und Pater Callistus im Jahr 2003 gegründetes Schulprojekt ein.

Der Nigerianer hat an diesem Abend mit bewegenden Bildern und persönlichen Berichten die dramatische Lage in seinem Land dargestellt, die geprägt ist durch Korruption, ethnische Konflikte, Umweltverschmutzung und ungleiche Verteilung der Einkommen.

Mit dem Partnerschaftsprojekt "Hope" (Hoffnung) unterstützt die Seelsorgeeinheit Steinachtal circa 50 Schulkinder in der Gemeinde Umario, der Heimatgemeinde von Pater Callistus. 8400 Euro konnte man im vergangenen Jahr dafür bereitstellen. Das gesamte Projekt wird durch Patenschaften, Spenden, Aktionen der Kirchengemeinden sowie durch die Sternsinger getragen. "Jedes Problem Afrikas geht auf Bildungsarmut zurück", stellt Volker Seitz, Diplomat und Botschafter im neu aufgelegten Flyer, der bei diesem Jahresempfang das erste Mal ausgeteilt wurde, fest. Und dagegen wollen auch die Bittelbronner Christen etwas tun.

Kirchengemeinderat Kocheise erinnerte in seinem Jahresrückblick zudem an die Klausurtagung der Räte in der Liebfrauenhöhe und das die Seelsorgeeinheit zur Pfingstnovene nach Mettstetten eingeladen war. An Fronleichnam führte Pater Horst die Prozession zu den vier Altären. Weitere besondere Tage waren die Verabschiedung von Dekan Markus Ziegler und die Ernennung von Armin Noppenberger zum kommissarischen Dekan. Die Dekanatswallfahrt führte wie jedes Jahr vom Heiligenbronn ins Waldachtal, und am 21. Oktober wurde für das Projekt "Hope" eine Kleidersammlung im Rahmen der Woche der Gerechtigkeit durchgeführt.

Zwar hat die Kirchengemeinde durch Spenden und Aktivitäten gute Einnahmen erzielen, doch mussten 2017 einiges davon auch wieder investiert werden. So wurden neue Gewänder für die Ministranten und zwei Stolen für die Priester gekauft. Für die Uhren und die Glockenanlage musste eine neue Steuereinheit montiert werden und die Glockenanlage wird die Gemeinde auch in diesem Jahr begleiten.

Die gesamte Glockenanlage, die 1958 montiert wurde, ist in die Jahre gekommen und muss repariert und erneuert werden. Auch um das Gemeindehaus herum stehen Arbeiten an. Da war die Spende der Senioren-Gruppe, die Eugen Teufel überreichte, nicht nur ein Tropfen auf den Pflasterstein, den man ums Gemeindezentrum verlegen möchte.

Das alte Jahr ging in die Annalen der Bittelbronner Kirchengemeinde ein und auch 2018 wird sicher ein Jahr werden, in dem es den vielen Freiwilligen im kirchlichen Ehrenamt nicht langweilig wird.