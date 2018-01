Horb a. N. Hilfe, die "Partymonster" sind los

Mit seinem Repertoire an klassischen Fasnets-Hits heizte der Mann hinter den Turntables den Gästen zwischen den einzelnen Programmpunkten weiterhin ein.

Mit dem Einmarsch der "Baiza-Krageler" Börstingen wurde es plötzlich rockig im Schlagerparadies, als diese zu "Another One Bites The Dust" (Queen) die Bühne in der Narrenhalle enterten.

Nach der Vorstellung der weiteren Gastzünfte hielten die "Baiza-Krageler" weitere eigene Interpretationen aus der Welt des Rock für ihr Publikum bereit. Ob Klassisch à la AC/DC oder gar punkig wie Green Day gaben die Musiker den Narren gehörig auf die Ohren.

Im weiteren Programm präsentierte sich die NZ Felldorf mit einem Showtanz während die Gomaringer Käsperle einen Brauchtumstanz aufführten.

Der Hexentanz der "Sägbock" Börstingen bildete den Abschluss eines gelungenen und unterhaltsamen Bühnenprogramms.