Horb a. N. Highlight für Augen und Ohren

Am kommenden Wochenende am Samstag, 9. Juni, schmückt der Musikverein sein Jahresprogramm jedoch noch mit einem zusätzlichen Bonbon. Bei der musikalischen Kinonacht, einem Konzert der etwas anderen Art, wird dem Zuhörer – oder sollte man besser Zuschauer sagen – nicht nur etwas für die Ohren geboten. Die Harmonie entführt ihr Publikum in der Hohenzollernhalle ins Jahr 1805, zu verschiedenen Kulturen und Naturschauspielen. Der Musikverein und dazu ablaufende Bilder und Filme bilden ein Duett, welches das Konzert mit einem Großaufgebot an technischer Ausstattung in einen Kinoabend verwandelt.

Mit Kinobestuhlung, Orchestergraben, großer Leinwand und Popcorn kann man im Kinosaal eins in der Hohenzollernhalle einen Abend erleben, der für alle Sinne etwas bereithält. Beginn ist um 20.15 Uhr, Einlass bereits ab 19.30 Uhr.