Horb (jl). Daran hat ja keiner mehr geglaubt: Am Donnerstag wurde der vom Rathaus schon seit gefühlt Jahren versprochene stationäre Blitzer an der Stuttgarter Straße vor der Gutermann-Grundschule aufgebaut. Der Plan wurde im Februar 2015 vorgestellt. Wann er scharf gestellt wird in der Tempo 30-Zone? Das Rathaus will am Freitag detailliert Stellung nehmen.