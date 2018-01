Horb a. N. Hier steht Horbs erste Lern-Fabrik 4.0

Sorgenkind Nummer 2: Der Schülerruf der Umwelttechnik am technischen Gymnasium der Berufsschule. Lindner: "Dieser Schulzweig hat den Ruf, schwer zu sein. Allerdings: Die Schüler, die ihn belegen, haben bessere Notenschnitte als beispielsweise die im Produktdesign. Dabei bekommt man im Schulzweig Umwelttechnik die Grundlagen von Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Chemie und anderem vermittelt. Wer nach dem Abitur in die technische Richtung gehen will, hat es damit entscheidend leichter!"

Doch die Berufsschule Horb hat diesen Trends was entgegenzusetzen.

Gestern gab es in der ehemaligen Kfz-Werkstatt die Premiere der "Fabrik 4.0". Lindner stolz: "Bisher waren die einzelnen Elemente nur in den jeweiligen Klassenzimmern. Heute arbeiten alle zum ersten Mal zusammen."

Rechts die Planer und Entwerfer: Sie machen mit CAD und Co. die Teile. Diese Teile werden an den beiden Maschinen dahinter gleich gestanzt, gepresst und geformt. Von den Zerspanungsmechaniker. Schräg gegenüber ist die Montage der "Fidget-Spinner." Daneben sitzen die Produktionsdesigner und machen die Verpackung. Mit 3-D-Drucker und Laser-Cutter.

Lehrer Ralf Brakopp: "Damit können wir hier komplett die Vorgänge der Industrie 4.0 abbilden. Dabei geht es darum, individuelle Werkstücke in kleinster Stückzahl in hoher Qualität für die Kunden zu fertigen. Die Bestellungen der Kunden kommen zu den Planern und Entwicklern. Die Produktdesigner können parallel gleich die geforderten Verpackungen fertig stellen. In den Maschinen werden die Teile hergestellt und gegenüber montiert. Im nächsten Jahr kommt noch ein automatisiertes Materiallager dazu, mit dem die Teile dann automatisch per Förderband an die richtigen Stelle zugeteilt werden. So können wir den kompletten Prozess digitalisieren und unseren Schülern vermitteln!"

Rektor Lindner: "Wir sind die erste Berufsschule im Kreis, die genau diesen Prozess der Industrie 4.0 abbilden: in unserer Fertigungsstätte. Es gibt auch fertige Systeme, die man kaufen kann. Doch die kosten 1,5 Millionen Euro und fertigen nur ein Produkt wie Handyschalen. Unser System hat ein Drittel gekostet. Und weil wir unsere eigenen Maschinen benutzen, sind wir hier in den Produkten flexibel."

Das ist wichtig auch für die Firmen im Landkreis. Lindner: "Die sind bei uns im Lernort organisiert. Wenn die sagen: Wir hätten gerne ein spezielles Produkt, an dem unsere Auszubildenden den Prozess lernen sollen, können wir das anpassen!"