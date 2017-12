Überraschung für die chinesischen Sprachschüler, die derzeit im Hermann-Hesse-Kolleg Deutsch lernen. Gestern sahen sie zum ersten Mal eine Orgel –­ gespielt und erklärt von Michael Grüber. Seine Lebensgefährtin Christa Stiegenroth – Lehrerin am Kolleg – hatte das Musik-Rendezvous in der Johanniskirche organisiert. Grüber: "Alle Chinesen haben zum ersten Mal eine Orgel gesehen und gehört. Das haben sie mir am Ende erzählt." Kein Wunder, dass die Sprachschüler neugierig schauen, wie Grüber die Orgel bedient. Wie er mit den Füßen die Bässe spielt. Gelächter, als er erklärt, dass die Pfeifen der Orgel aus Metall und Holz sind. Dabei auf seinen Kopf klopft. Besinnlich wird es dann auch: Die Chinesen haben im Unterricht extra den Text von "Stille Nacht, heilige Nacht" geübt. Doch als sie das Weihnachtslied auf der Empore vor der Orgel anstimmen, schauen viele doch auf den Text im Smartphone. Hesse-Kolleg-Leiter Eden Volohonsky: "Pädagogisch entspricht dieser Unterricht der Holistik-Methode –­ Lernen mit allen Sinnen." Und mit Singen. Foto: Hopp