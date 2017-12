Horb a. N. HFM übernimmt Lauffer Pressen

Auch die Geschäftsführung bleibe erhalten – mit einer Ausnahme: Richard Lauffer hat vor, sich im kommenden Jahr aus der Führungsspitze zurückzuziehen. "Ich bin jetzt im Rentenalter. Ich werde aber dem Unternehmen auf alle Fälle erhalten bleiben. Mit HFM ist abgesprochen, dass ich im Beirat sitzen werde. Aber nicht fünf Tage die Woche."

Die Lauffer-Spitze geht davon aus, dass man in den kommenden Jahren weiter wachsen werde – auch was das Personal angehen werde. Einen kleinen Anbau habe man im Heiligenfeld in diesem Jahr bereits umgesetzt. Doch man werde sicher auch in der Fläche noch einmal wachsen. "Zum Glück haben wir noch ein bisschen Reservefläche am Standort." Zur Debatte um neue Industriegebiete im Stadtgebiet – aktuell Ahldorf – sagt Christof Lauffer: "Wir möchten im Heiligenfeld bleiben." Weitere Flächen dort stehen noch nicht in Aussicht, auch wenn Richard Lauffer sagt: "Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich ein Filetstück, aber da wird gerade ein neuer Solarpark gebaut." Die Geschäftsführung gibt ein klares Bekenntnis zum Standort Horb ab. "Insgesamt ist die Entwicklung vor Ort für uns positiv – obwohl es natürlich noch Verbesserungspotenzial gibt", erklärt Oechsle. "So brauchen wir ein besseres Breitbandnetz. Deshalb hatten wir vor zwei Wochen ein Gespräch mit Landrat Rückert." Auch in die Hochbrücke setzt man große Hoffnung.

Die Übernahme des Horber Unternehmens passt übrigens gut in die allgemeine Entwicklung in Deutschland. Chinesische Unternehmen kaufen immer mehr deutsche Unternehmen auf. Laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft Ginkgo Tree, die von der Welt am Sonntag in Auftrag gegeben wurde, ist im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen gewesen. Chinesische Unternehmen hätten in Deutschland eine absolute Rekordsumme für solche Übernahmen ausgegeben. Rund 13 Milliarden Dollar wandten sie laut Welt am Sonntag und Gingko Tree dafür auf, 2015 hatten sie nur 900 Millionen ausgegeben. Einige deutsche Unternehmen tun sich aber auch aus Menschenrechts-Gesichtspunkten damit schwer.

Für Lauffer stellt dieser Punkt allerdings kein Problem dar: Wir kennen die Firma gut und haben keinerlei Bedenken", sagt Richard Lauffer. Oechsle fügt hinzu: "Ich war 1998 das erste Mal in China. Das Land hat sich mittlerweile sehr geöffnet, wenn ich das mit damals vergleiche."