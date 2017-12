Horb a. N. Hesse-Kolleg größer als Campus Horb

H orb. Volohonsky: "Über das Jahr gerechnet, nähern wir uns mit der Teilnehmerzahl der Marke von 1500! Die Duale Hochschule hat etwas über 1200 Studierende."

Ein Grund für den neuen Boom: Er steht neben ihm. Denn: Wang kommt aus der chinesischen Stadt Dalian. Er hat dort eine Sprachschule für Deutsch. Seine Schüler kommen nach Horb, um hier nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch die Kultur und Mentalität zu lernen. Denn: Die Vermittlung "Jenlei HR Solutions" aus Markgröningen macht diese chinesischen Fachkräfte für Alten- und Krankenpflege fit für deutsche Arbeitgeber – bis hin zum anerkannten deutschen Berufsabschluss.

Volohonsky: "Die Zahl der Sprachkurs-Teilnehmer aus China hat in diesem Jahr immer weiter zugenommen, und ein Ende dieses Zuwachses ist nicht abzusehen. Dazu kommt, dass das Hesse-Kolleg inzwischen Deutschlands größtes Prüfungszentrum für die Abnahme von Sprachprüfungen geworden ist. Wir haben inzwischen annähernd 1000 Teilnehmer pro Jahr. Weil die meisten Schüler, die bei unseren Kursen waren, so begeistert von Horb sind, reisen sie aus ganz Deutschland an, um die weiteren Sprachprüfungen bei uns abzulegen. Das führt dazu, dass vor Prüfungstagen die Hotels in Horb und der Umgebung ausgebucht sind." Der Boom im Hermann-Hesse-Kolleg. Bei den Kursen, belegt mit den Chinesen. Warum? Schulleiter Haonan Wang weiß selbst, wie schwer es ist, Deutsch zu lernen. Er kam nach Deutschland, um Umweltschutztechnik in Stuttgart zu studieren. Wang: "Ich konnte kein Wort Deutsch, bevor ich kam. Dann hatte ich einen dreimonatigen Deutschkurs in Dresden und nach zehn Wochen an der Uni den Sprachkompetenztest bestanden." Volohonsky: "Respekt. Normalerweise braucht man dafür ein bis anderthalb Jahre."