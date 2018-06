Horb a. N. Herantasten an die unterschiedlichsten Betrachtungsweisen

Allein schon dieses Treffen, der offene Umgang miteinander, das vorsichtige Herantasten an unterschiedliche Betrachtungsweisen, die ernsthaften Bemühungen, sich nicht gegenseitig bekehren zu wollen, hob die Möglichkeiten, die ein solch interreligiöser Gesprächskreis bietet, hervor. Hier könnten die Frauen, wenn sie denn die Zeit fänden, ihre Fragen und Meinungen zu den unterschiedlichsten Themenfeldern und Glaubensfragen auf eine breite Basis stellen.

Vielfältiger Interpretationsraum

Die Einladung zu dieser spannenden Begegnung der Religionen besteht nach wie vor. Der nächste Treff wird am 23. Juni wieder am Samstag von 10 bis 12 Uhr im Familienzentrum stattfinden.

Vielleicht schaut dann auch jemand vom KEB vorbei oder eine Dame aus der evangelischen Gemeinde fände Zeit, sich in den Dialog einzubringen. Männer sind bei diesem Treffen jedoch nicht erwünscht, denn das Angebot richtet sich nur an Frauen. "In diesem geschützten Raum würden wir gerne den großen Interpretationsraum, den die Bibel und der Koran bietet, diskutieren, hinterfragen und beleuchten", so der Wunsch der beiden Initiatorinnen, die ein aufgeklärtes Bild des Islam leben.

Weitere Informationen: Rameza Bhatti, E-Mail: calw@lajna.de