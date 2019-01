Horb a. N. "Helden gegen Hitler" und ihre Botschaft

Horb-Rexingen. "Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler" lautet der Titel einer Lesung mit dem Journalisten Tim Pröse, der am Samstag, 26. Januar, ab 19 Uhr in der Ehemaligen Synagoge Rexingen spricht. Die Veranstaltung findet am Vorabend des Holocaust-Gedenktages statt.