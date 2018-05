Horb a. N. Held tritt Nachfolge von Engel an

Horb-Grünmettstetten. Der Fokus lag auf den Weiterbildungsangeboten. Es gab 15 PEKiP-Kurse (Prager Eltern-Kind-Programm) in Horb und Dornstetten. Der Musikgarten hat in Horb und in Baiersbronn umfasste acht Kurse. In Horb, Rohrdorf, Altheim und Grünmettstetten wurde in sechs Kursen nach verschiedenen Methoden gefastet. Man tanzte viermal meditativ, neunmal nach dem Motto "tanz mit, bleib fit" und in Altheim gab es drei Kurse mit Tänzen im Sitzen. 55 Kurse wurden im Bereich Gesundheit und Bewegung angeboten. Das Angebot reicht hier von Hatha-Yoga bis Line­dance. Weiter standen acht Kochkurse auf dem Programm.

Seit vielen Jahren bietet die KEB auch Silberschmiedekurse für Kinder im Erstkommunionalter an. Hier werden Silberkreuze, Ringe und Anhänger gefertigt. 2017 hatten 44 Kinder an vier dieser Workshops teilgenommen. Dass in manchen Kirchengemeinden die Kreuze an den Erstkommuniongottesdiensten noch gesegnet werden, ist den Kindern eine besondere Freude.

Im Angebot sind auch Kurse zum Thema Upcycling. Hier entstehen aus alten Stoffen neue Lieblingsstücke.