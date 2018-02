Horb a. N. Heiße Tipps und Kontakte für Suche nach Studienplatz

Horb. Die Lange Nacht der Beratung am Campus Horb geht in die zweite Runde. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangen Jahr haben Studieninteressierte am Dienstag, 6. März, wieder die Möglichkeit, sich von 18 bis 22 Uhr bei Partnerunternehmen des Campus vorzustellen und sie in fünfzehnminütigen Gesprächen kennenzulernen.