Horb a. N. Heimatliche Schwarzwaldregion dieses Jahr Schwerpunkt

Beginnen werden die Seniorentage traditionell mit dem Eröffnungsgottesdienst in der evangelischen Johanneskirche in Horb am 9. April durch Pfarrer Michael Keller sowie dem Chor St. Mauritius aus Nordstetten. Anschließend findet wie immer ein zweites Frühstück im Gemeindehaus, statt, diesmal mit der Fachdozentin für Bewegungsübungen im Seniorenbereich, Claudia Bronner. Nachmittags ist dann wieder die beliebte Modenschau im Steinhaus mit Artikeln der Horber Mode- und Schuhhäuser. Am 7. Mai ist morgens Betriebsbesichtigung der Bäckerei Saur auf dem Hohenberg, nachmittags ist in Bildechingen in der Wallfahrtskirche eine Maianadacht mit Weihbischof em. Johannes Kreidler, mit anschließendem gemütlichen Beisammensein in der Zehntscheuer. Am 4. Juni ist ein Schwarzwälder Tag geplant mit einer Stadtführung in Schiltach, dort Mittagstisch, nachmittags der Besuch im neuen Junghansmuseum in Schramberg, der Sieben-Täler-Stadt.Am 2. Juli, dem Rastätter Tag, besuchen die Horber Senioren den ehemaligen Horber Bürgermeister Pütsch an seinem Amtssitz sowie Rastatt die berühmte Barockstadt. Am 6. August besuchen die Senioren den Mummelsee und das neue Hotel auf der Hornisgrinde und weiter nach Buhlbach.

Eine Wassergymnastik und alternativ eine Fahrradtour zum Weitenburger Golfplatz bietet der Stadtseniorenrat am 3. September an. Abends ist dann das berühmte Höflesfest bei Eva im "Goldenen Adler", ein Sebastian-Blau-Abend mit Gerhard Ruoff, Pfarrer i. R.

Am letzten Tag , 8. Oktober, führt die Exkursion nach Stuttgart auf den Flughafen, nach der gut zweistündigen Führung geht es über das Breuningerland, wo genügend Zeit ist zum Verweilen und Shoppen, wieder zurück nach Horb. Anmeldungen und Bus-Karten gibt es erst nach Erscheinen des Flyers in der Stadtinfo in der Mühlener Straße 2. Dieses wird angekündigt, so der Organisator.