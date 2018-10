Horb a. N. Heimat von Insekten und Vögeln

Es ergeht eine Einladung an alle, die sich für den Erhalt der Natur im Allgemeinen und dem sehr wertvollen Biotop Wacholderheide einsetzen wollen. Die Fläche wird abgerecht und das Heu wird auf Planen abwärts an den Straßenrand gezogen, wo es von einem ortsansässigen Bauern abgeholt wird. Auch für Familien mit Kindern ist das ein Heidenspaß, die Kleinen dürfen auf der Heuplane mitrutschen. Im Anschluss an die Arbeit, gegen 12 Uhr, gibt es das traditionelle Vesper auf der Fläche. Arbeitsgeräte und Handschuhe stellt der Nabu, sicheres Schuhwerk sollte selber mitgebracht werden. Die Helfer treffen sich am Samstag, 20. Oktober, um 9 Uhr am Nabu-Haus in der Weingasse in Horb, ortsansässige Helfer können auch direkt ab 9.15 Uhr zur Wacholderheide nach Mühringen kommen. Ein zweiter Termin ist am folgenden Samstag, 27. Oktober, geplant.