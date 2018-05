Horb a. N. Hauptübung läuft – ohne Fehler

Neben Stadtbrandmeister Markus Megerle, Abteilungskommandant Thomas Hofer und Ortsvorsteher Josef Nadj verfolgten viele Zuschauer, darunter viele Jugendliche, die Hauptübung. Die Wasserentnahme erfolgte am Hydranten in der Augartenstraße. Das Löschwasser wurde über die Pumpe am Staffellöschfahrzeug an den Angriffstrupp über Verteiler geleitet. In der Zwischenzeit machten sich die Atemschutzträger startklar, um einen Erstangriff vorzunehmen.