Horb a. N. Haugenstein: Rechnung geht wohl auf

Horb. Es ist Abrechnungszeit. Auch im Haugenstein. Laut Stadtverwaltung gehen noch in diesem Monat die Abrechnungen an die Hausverwaltung. Wie sie genau ausfallen, könne man daher noch nicht genau sagen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Dennoch gibt es schon einmal eine optimistische Bewertung. "Laut den Stadtwerken Horb trägt sich die Haugenstein-Siedlung von den Kosten her betrachtet in jedem Fall. Hierüber wird der Heizwerkbeirat auch in der nächsten Sitzung entsprechend informiert werden", antwortet der Stadtsprecher.

Oberbürgermeister Peter Rosenberger hatte in der Vergangenheit erklärt, dass der Kauf des Heizkraftwerks auf keinen Fall die Horber Bürgerschaft belasten würde. Dieses Versprechen scheint eingehalten werden zu können.

Und wie sieht es mit der Zahlungsmoral aus? "Die Abschlagszahlungen erfolgen seit Übernahme durch die Stadtwerke weitestgehend regelmäßig, weshalb sich das neue Abrechnungssystem durchaus als geeignet erweist", sagt der Stadtsprecher.