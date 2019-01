Horb a. N. Hau und Holzwiese ist "ständiger Diskussionspunkt"

Das Märchen vom "Alten Raun" entpuppt sich als Zufallsfund mit ziemlich aktuellen Bezügen zum Thema Wald-Erhalt

Um mehr Platz für den Kindergarten zu schaffen, hat die Ortschaftsverwaltung den Dachboden ausgeräumt, abgedichtet und als Raum für Akten hergerichtet. Der frei gewordene Raum in der Ortschaftsverwaltung wird jetzt vom Kindergarten als Büro genutzt. Die sieben Angebote des Sommerferienprogramms wurden gut angenommen. Im Wohngebiet Hauseräcker sind die Bauarbeiten jetzt abgeschlossen, sodass alle Häuser an das Glasfasernetz angeschlossen werden können. Für den Friedhof wurden zwei neue Gießkannen angeschafft sowie zwei Wägele, die man, wie bei einem Einkaufswagen, erst mit zwei Euro frei machen muss.

Zum Schluss las ein Mitbürger, er nennt sich "Atmo", noch ein altes Märchen vor, das man in der alten Bibliothek des Pfarrhauses gefunden hatte. In dem Märchen vom Alten Raun geht es um einen König, der einen Wald fällen lassen will, um Platz für eine große Scheune zu schaffen. Weil er alle Warnungen missachtete, bezahlte er am Ende mit seinem Leben. Der Bezug zu Ahldorf sei rein zufällig, bekräftigte Ortsvorsteher Hartmut Göttler.

Budget 2018

Das Budget 2018 der Ortschaft Ahldorf setzt sich zusammen aus 44 670 Euro Bauhofmitteln und 35 420 Euro Fremdmitteln. Die Erträge aus Mieteinnahmen betragen 3500 Euro. Man konnte also über 83 590 Euro verfügen. Belastet ist das Ortschaftsbudget jedoch durch den Ausbau der Felldorfer Straße mit 115 489 Euro, die noch abzuzahlen sind.

Dolineneinbruch

Der Dolineneinbruch an der B 32 am 20. Januar 2018 verursachte Kosten für die Verfüllung von 6500 Euro, die zwischen der Ortschaft und dem Forst aufgeteilt wurden.

Bevölkerung

Die Einwohnerzahl ging im vergangenen Jahr geringfügig zurück. Anfang des Jahres waren es 837 und am 31. Dezember 832 Einwohner.