Horb a. N. Hat Stadtrat AfD zu "Müll" erklärt?

Panetta habe im Internet den vom neu gewählten Stadtrat Luis Schneiderhan produzierten Film "Unser Neckar" gesehen, in welchem Werbung für Umweltschutz mit, so Panetta, "übelster Hetze gegen die Alternative für Deutschland und ihre Mitglieder" verbunden werde. Panetta teilt mit: "Einem damals 17-Jährigen kann man einiges nachsehen. Wer jedoch politische Gegner dermaßen grobschlächtig verunglimpft, dass er sie im Mülleimer entsorgen will, ist zumindest für das Amt eines ehrenamtlichen Stellvertreters des Oberbürgermeisters nicht geeignet (...). Es kommt auch nicht darauf an, ob Luis Schneiderhan die verunglimpfende Schrift auf dem öffentlichen Mülleimer selbst angebracht hat oder ob er sie bei seiner Filmregie nur zur Verunglimpfung politischer Gegner geschickt genutzt hat. Dass solch ein Film auch noch vom Umweltministerium Baden-Württemberg ausgezeichnet wird, zeigt die Verkommenheit der politischen Kultur im Lande."

Von der Stadt Horb erwartet Panetta, dass solche "durch Vandalismus zustande gekommenen Beleidigungen im öffentlichen Raum zeitnah entfernt werden und dass die Kosten für die Beseitigung solcher Schmierereien den Verursachern in Rechnung gestellt werden".

Schneiderhan ist im Mai auf der OGL-Liste in den Gemeinderat gewählt worden, der gestern seine konstituierende Sitzung hatte. Mit dem Film über Müllproblematik hatte er 2018 einen dritten Platz bei einem baden-württembergischen Kurzfilmpreis belegt. Der personifizierte Neckar beschwert sich darin über die zu große Müllverschmutzung. "Ich wollte auf den Neckar, aber auch Probleme aufmerksam machen", sagte Schneiderhan damals. Sein dreiminütiger Kurzfilm geht über die reine Darstellung von Naturaufnahmen hinaus.