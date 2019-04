Horb a. N. "Hannes und der Bürgermeister" begeistern Publikum

Früher – das ist aber schon lange her – rätselte das Publikum wer schlauer ist – der Hannes oder sein Bürgermeister. Die Antwort ist inzwischen weitbekannt. Der knitze Hannes trickst seinen Chef, dem er jedoch sowohl im Amt als auch im "normalen" Leben, also im "Ochsen", loyal und treu ergeben ist, jedes Mal aus. So natürlich auch beim Gastspiel auf dem Hohenberg.

In einem der Sketche half der Hannes seinem völlig überforderten Amtschef selbstlos bei dem Problem, den ein verspätet eingegangener Förderantrag für schnelles Internet nach sich zog.

Zwanglose Stunden allerbester Liveunterhaltung

Wi eder einmal rief der Landrat, der ebenfalls in die Kategorie "Schofseggel" gehört, an, und fragte, warum denn der Herr Bürgermeister den Antrag für die Fördermittel noch nicht eingereicht habe. Die Einreichungsfrist sei abgelaufen und die Fördertöpfe bis nächstes Jahr geschlossen. Der Landrat vermutete, dass der Bürgermeister überarbeitet sei und er plane, ihm seine Assistentin, die Frau Doktor Anette Sowieso, zur Unterstützung ins Rathaus zu schicken. "Die will bloß meinen Platz im Schubkarren einnehmen", vermutete der Rathauschef und war so verzweifelt, dass er sich auf den Weg ins Landratsamt machen wollte, um seinen Rücktritt anzubieten. Hannes verhinderte diese Kurzschlusshandlung. Doch erst zeigte er mal eine dicke Backe, die sich später als "Gesichtsverschlüsseler" herausstellte, da er in der VHS den Kurs "Die Ausdruckskraft der Mimik – auch dein Gesicht kann schwätza" besucht hatte und nicht wollte, dass man seinem Gesicht ansah, was er dachte. Nach hochprozentiger Inspiration war jeder Rücktrittsgedanke wie weggeblasen, und auch des Rätsels Lösung, wo denn der Förderantrag abgeblieben ist, wurde gefunden. "Wir haben die 228 Seiten per E-Mail ans Landratsamt geschickt. Wenn alles gut geht, sind sie nächste Woche dort."

"Hannes und der Bürgermeister" und die großartigen Musiker von "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle" gehören ebenfalls zusammen wie der Schnaps und der Hannes. Zwischen den Auftritten von Karlheinz Hartmann und Albin Braig unterhielten sie mit ihren schwäbischen Adaptionen bekannter Songs das Publikum und überzeugten wieder einmal als Multi-Instrumentalisten und tolle Sänger.

Die Besucher dieser beider Veranstaltungen bekamen somit ein Doppelprogramm der Extraklasse geboten und konnten voll neuer Ideen und Gedankenansätze nach zwanglosen Stunden allerbester Liveunterhaltung fröhlich ihren Heimweg antreten.