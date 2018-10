Horb a. N. Handfestes Indiz für Horbs besonders finstere nächtliche Dunkelheit

Während der Nachtwächterführung erzählen Heinrich Raible, Bruno Springmann und Joachim Lipp an sieben Stationen von der längst untergegangenen Zeit der Dunkelheit und berichten über ihren einst so beschwerlichen Dienst. An jeder Station singen sie eine der sieben Strophen des Horber Nachtwächterrufes, der aus dem Jahr 1860 überliefert ist. Sie beleuchten die finstere Nacht mit Gedichten von Sebastian Blau, der Ballade vom Horber Totengräber sowie mit Redensarten, Sprichwörtern und Anekdoten. Am Schüttetörle ertönt das Horber Lied.

Die Nachtwächter erinnern an das traditionelle Horber Zehnuhrläuten und demonstrieren an originaler Stätte den Gebrauch einer Nachtwächterkontrolluhr. Horbs einziges Gespenst und ein verschlafener Horber Bürger lassen darüber hinaus die Nachtwächterführung durch die dunklen Gassen der Horber Altstadt zu einer erlebten Kulturgeschichte der Nacht werden.

Aus ihren Hintergrundrecherchen berichten die Nachtwächter: In früheren Zeiten bereiteten sich die Bürger auf den Einbruch der Nacht vor wie Seeleute auf einen heranziehenden Sturm: Die Stadttore wurden verriegelt und die Häuser abgeschlossen. Die Nacht galt einst als Tabuzone, in der die Kriminellen, die Unholde und all die anderen Kräfte der Finsternis regierten. Die Nacht war eine Zeit, zu der rechtschaffene Menschen ihre Türen und Fenster verriegelten, sich um das heimische Feuer drängten und beim Schein einer Kerze zu Bett gingen.