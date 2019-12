Horb a. N. Halbseitige Sperrung sorgt für Staus in Nordstetten

Horb-Nordstetten - Das erinnert schon fast an Böblingen-Sindelfingen – Stuttgarter Kreuz zwischen 17 und 18 Uhr. Neben dem täglichen Stau morgens und abends in der Kernzeit kommt seit Wochen schon die Brücken-Sanierung am Aldi-Kreisel dazu. Damit nicht genug.