Horb a. N. Händler und Dienstleister klagen über Corona-Verordnung

Schon 200 Stück verkauft

Der Mundschutz-Boom freut auch Brigitte Ohagen vom Blickfang. Sie sagt: "Ich habe bestimmt schon 200 Stück verkauft. Toll, dass die Menschen so verantwortungsbewusst handeln."

Man sieht: Mundschutz kaufen (unter anderem auch bei Hug Raumausstattung und im Rauschbart-"Drive In") und tragen ist seit gestern das Einfachste. Moni Schönfeld von Mode & Style: "Bei uns kann man seit Freitag modische Fashion-Masken in trendigen Stoffen passend zum Outfit erwerben. 60 Grad waschbar in angenehmen Baumwoll-Mikrofaser-Qualität. Das ist der Verkaufsschlager schlechthin."

Dafür haben die Handwerker und Händler aber mit den Auswirkungen der Corona-Schutzverordnung zu tun.

Bäckermeister Matthias Saur sagt: "Für unserer Filiale in Ergenzingen musste ich sogar einen extra Verkaufswagen besorgen. Der Grund: Laut der Corona-Verordnung dürfen in den Räumlichkeiten im Netto nur zwei Verkäufer und zwei Kunden auf einmal sein. Am Wochenende oder an Stoßtagen ist das nicht machbar. Entweder hast du die Schlangen im Eingang oder sogar draußen. Deshalb habe ich einen Verkaufswagen besorgt, der zu den Stoßzeiten mit zwei zusätzlichen Verkäuferinnen geöffnet wird. So schaffen wir es auch, vor Ort frisch zu backen – mit zwei Verkäuferinnen alleine in der Filiale wäre das nicht gegangen."

Pullover-Quarantäne

Auch neu: die Constanze Kittel: "Alle Teile, die die Kunden anprobiert haben, kommen auf den Quarantäne-Ständer. Dann werden die Teile in Quarantäne gesteckt, damit sich niemand ansteckt." Felica Zikeli, Filialleiterin von TexxxDeal, sagt: "Wir nutzen beispielsweise die Küche für die Pullover-Quarantäne." Einfach desinfizieren geht nicht – weil man nicht weiß, ob das Mittel den Stoff oder die Farbe schädigen kann.

Moni Schönfeld von Mode & Style: "Wir hängen die anprobierten Kleidungsstücke auf einen separaten Ständer und hängen die Teile nach zwei Tagen zurück in den Verkaufsraum."

Die Mundschutzpflicht gilt auch für Friseurmeister. Jörg Doormann hat sich für seine Öffnung am 4. Mai schon ein durchsichtiges Schutzvisier besorgt – damit seine Kunden sein ganzes Gesicht sehen können (wir berichteten). Für ihn kommt jetzt eine noch ganze neue Belastung in der Beziehung zu seinen Kunden dazu: "Ich hatte heute einen zweistündigen Termin im Rathaus mit OB Peter Rosenberger. Klasse, dass man vor der Öffnung am 4. Mai sich dort gleich die Fachexpertise holt, um die Umsetzung mit uns gemeinsam zu stemmen. Einen Punkt in den neuen Richtlinien, die für uns zur Öffnung gelten sollen, finde ich aber spektakulär: Vor jedem Termin mit einem Kunden muss ich ihn zu Atemwegserkrankungen befragen. Wenn er mir keine Auskunft gibt, darf ich ihm nicht die Haare schneiden."

Der Rest ist kompliziert

Das liegt aber nicht an der Stadt Horb, betont Doormann. Auch bemerkenswert, so der Friseurmeister: "Von jedem Kunden, der in den Salon kommt, muss ich nicht nur die Adresse dokumentieren. Sondern auch die Zeit, in der er den Salon betritt und wann er den Salon verlässt. Das ist, damit das Gesundheitsamt mögliche Infektionsketten nachvollziehen kann."

Wie man sieht: Mundschutz tragen ist das Einfachste. Der Rest ist kompliziert. Das gilt auch für alle, die hoffen, neben dem Friseur vielleicht nächste Woche gleich noch einen Beauty-Termin beim Kosmetiker, im Tattoo- oder Nagel-Studio klarzumachen.

Friseurmeister Jörg Doormann meint: "In vielen sozialen Medien und woanders wird davon berichtet, dass auch Kosmetiker, Tattoo-Studios und Nagelstudios ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen. Ich habe das heute auch noch einmal mit dem Rathaus besprochen: Derzeit nach der gültigen Corona-Verordnung und dem, was die Politik bisher bestimmt hat, dürfen nur die Friseure am 4. Mai öffnen. Da sind das Rathaus und wir uns einig. Natürlich weiß niemand, was die Politik am Wochenende vor dem 4. Mai noch an möglichen Lockerungen bekanntgibt."