Horb a. N. Haase spielt in Horb

Haase ist bekannt für seine raue, einzigartige Stimme. Seine Lieder handeln von den Facetten des Lebens. Der Autodidakt lebt in der "Villa Musica" in Tübingen. Von klein auf macht er Musik, spielt ein Dutzend Instrumente, singt und schreibt alle Songs. Tausende Auftritte unterschiedlichster Besetzungen hat er hinter sich und hunderte Songs hat er geschrieben. Jetzt kommt sein neues und schlichtes Werk "Weissmuster" heraus. Der Veranstalter beschreibt: "Elf tiefemotionale Lieder aus langer Zeit, und wer zwischen den Zeilen liest, oder hört, merkt, da ist mehr als nur Musik. Man kann die Tiefe der direkten Sprache seiner bildhaften Texte fast körperlich spüren, wenn man sich zurücklehnt, die Augen schließt und es fließen lässt."

Sein begleitendes Programm "Pianobarzeiten" ist "wie eine Kreuzfahrt des Lebens in all seinen Entwicklungen. Was war war, was ist ist, was wird wird. Ein sanfter Revoluzzer mit subtilem Gespür für Poesie, Gesellschaft und Kultur und eigenem Weltbild", heißt es in der Ankündigung. Das verspricht einen spannenden Liederabend am Klavier.

Weitere Informationen: www.gleissued.de