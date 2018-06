Horb a. N. Gutes Flugwetter für schnittige Gummihühner

Der FC hat außer Fußball auch andere Sportarten wie Tennis, Gymnastik, Wirbelsäulen-Sport; das Angebot umfasst viele Altersstufen, wobei Kinder-Turnen ein sehr wichtiger Punkt im Verein ist. Die Idee, alle Altersklassen einzubinden, hat sich bei der Kinder-Olympiade verwirklicht. Die Großeltern saßen gemütlich beisammen, die Eltern gingen mit den Kids auf den Parcours.

So war es auch am Sonntag. 13 Stationen mussten bewältigt werden, unter anderem: Ausdauerlauf, Geschicklichkeit, Balancieren, Hüpf- und Wurfstation, Hindernisparcours oder Wassertransport. Das war knifflig: Zwei Eimer standen im Abstand von fünf Meter auseinander, in der Mitte lagen zwei Schwämme. Die Frage lautete "Wie kriege ich das Wasser von Eimer A in Eimer B?". Manchmal dauerte es, bis es "klick" gemacht hatte, bis die Spieler die Schwämme eintauchten und am anderen Eimer ausdrückten.

Mehr als 30 Kinder hatten einen "Ausweis" für die Stationen, viele "mogelten" sich einfach dazwischen und versuchten sich an Spielen, die sie mochten. Eltern und Verwandte unterstützten, und bei jedem Punkt waren Helfer eingesetzt, die über die Sicherheit wachten.

Die Kids mit kompletter Karte trugen stolz ihre Gold-Medaille um den Hals, und denen, die keine Karte hatten, war es "wurst" – oder sie wollten den kompletten Parcours noch einmal machen, das brachte manche Eltern ins Schwitzen.

Das Wetter war ideal. Für die sportlichen Aktivitäten war es nicht zu heiß und für ein kühles Bier oder einen Wein geradezu passend. Die Stimmung war wie bei einem großen Familienfest. Gratulation an den FC Grünmettstetten für so ein Fest, bei dem sich alle Altersklassen wohlfühlten.