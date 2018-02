Horb a. N. Gute Zahlen – auf den ersten Blick

Insgesamt weiß man im Ortschaftsrat, dass viele Arbeiten im Ort anstehen. Deshalb wird Thomas Stau­bitzer zur nächsten Ortschaftsratssitzung eine Prioritätenliste mitbringen. Eine Begehung der Straßen wurde zwar bereits gemacht, die offensichtlichen Mängel wurden auch erfasst, doch wie es unter den Straßen – also in der Kanalisation – aussieht, darüber kann nur das Tiefbauamt der Stadt Auskunft geben.

Ausruhen auf dem Geld kann sich der Ort also nicht, noch nicht mal entspannt nach hinten lehnen. Deshalb gilt in Talheim die Devise: Wirtschaften wir auch in Zukunft mit Augenmaß.