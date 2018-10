Horb a. N. Gute Stimmung bei den Kunststoff-Maschinenbauern

A m Freitag, 19. Oktober, lädt das Innonet Kunststoff um 13 Uhr zu einem Standevent auf der Fakuma ein, zu dem Netzwerk-Partner und Interessierte eingeladen sind. Eintrittskarten sind bei der WFG Nordschwarzwald erhältlich (E-Mail: kaiser@ nordschwarzwald.de).

Die Aussteller

Die Aussteller präsentieren sich auf dem Gemeinschaftsstand in Halle A3, Stand 3211. Mit dabei sind: Fischer Werkzeug- und Formenbau GmbH, EP Connectors GmbH, Frank Plastic AG, Frey & Winkler GmbH, Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Geschwentner moulds & parts GmbH & Co. KG, Gindele GmbH, Hermann Hauff GmbH & Co. KG, IQS Software GmbH, Lang Kunststoffe, Proplas GmbH, Strohheker Schulz Stanz- und Hybridtechnik GmbH und Tewipack Uhl GmbH.

Weitere Informationen: www.innonet-kunststoff.de