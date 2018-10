Horb a. N. Gudrun Fischer: "Wir sind Pflege"

Horb. Der Festtag begann mit einem Gottesdienst in der Horber Auferstehung-Christi-Kirche mit Pfarrer Elmar Maria Morein und Diakon Klaus Konrad. Lehrer und Schüler der Roßberg-Schule gestalteten den Gottesdienst mit.

Nach dem Gottesdienst gab es im Café Jung und Alt einen Empfang für die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter. Die Heimbewohner wurden parallel von den Kindern der Kindertagesstätte Edith Stein in den Wohnbereichen besucht.

Die Planungen für das Altenpflegeheim Bischof Sproll gehen auf das Jahr 2000 zurück. Damals lautete die Frage: Erweitern des Altenpflegeheimes Ita von Toggenburg oder Neubau auf dem Hohenberg? Die Entscheidung fiel zugunsten eines Neubaus auf dem Hohenberg. Spatenstich war am 13. Januar 2007, Einweihung am 19. Oktober 2008. Gestartet wurde mit 52 Betten (davon zwei Kurzzeitpflegeplätze) in 44 Einzelzimmern und vier Doppelzimmern. 2016 wurde das Pflegheim um 30 Betten erweitert. Dies war notwendig, da man mit der Sanierung von Ita von Toggenburg begann. Heute sind es 84 Betten (davon fünf Kurzzeitpflegeplätze) in 76 Einzelzimmern und vier Doppelzimmern inklusive eines Hospizbereiches. Alle Plätze sind belegt. Es gibte eine Warteliste, die Wartezeit liege bei etwa drei Monaten.