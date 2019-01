Horb a. N. Grünmettstetten: Mann will Mädchen mit Süßigkeiten in Auto locken

Die Neunjährige war gegen 12.30 Uhr in der Lindenkreuzstraße auf dem Nachhauseweg, als sie ein Mann ansprach, der neben einem geparkten Auto stand. Der Unbekannte bot dem Mädchen Süßigkeiten an und wollte, dass sie in sein Auto einsteigt. Das Kind lehnte ab und ging weiter.

Mann will Mädchen mit Süßigkeiten in Auto locken

Der Mann stieg sein schwarzes Auto ein und fuhr davon. Laut Beschreibung des Kindes war er nicht sehr groß, hatte braune (zumindest dunklere) Haut und sprach mit ausländischem Akzent. Der Unbekannte trug eine Brille und hatte blaue Augen. Sein Alter schätzt die Neunjährige auf etwa 40. Er war bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Hose, weißem Pulli und Pudelmütze. Außerdem trug er dunkle Sportschuhe.