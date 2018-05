Horb a. N. Großes Lob für vorbildliche Kameradschaft

Horb-Dettingen. Jugendwartin Annerose Surkus war voll des Lobes über die vorbildliche Kameradschaft bei den Jungfischern.

Nun trafen sich drei Mädchen und sieben Jungs, bepackt mit Schlafsäcken, Taschen und ihren Anglerutensilien in der Fischerhütte im Augarten. Jugendwartin Annerose Surkus hatte mit ihrem Helferteam bereits den Grill aufgebaut, und so stärkten sich alle erst einmal, bevor es an den Neckar zum fischen ging. Jeder Jugendliche hatte einen erwachsenen Betreuer an seiner Seite, und so versuchten die Jungfischer beim Hegefischen ihr Petri Heil. Nach dem Fischen ging es wieder zurück in die Fischerhütte und das Nachtlager wurde aufgebaut. Gemütlich wurde noch vor der Fischerhütte zusammengesessen, danach verkrochen sich alle in ihre Schlafsäcke, und die Nachtruhe kehrte auf dem Fischerareal ein.

Am nächsten Tag hieß es früh aufstehen, denn das Frühstück war auf 7 Uhr terminiert. Danach durften die Jungfischer wieder mit ihren Betreuern an den Neckar, um das Hegefischen weiterzuführen. Um 12 Uhr war dann Schluss, und alle trafen sich zum gemeinsamen Mittagessen in der Fischerhütte. Danach erhielten alle von der Jugendwartin Annerose Surkus eine Erinnerungsplakette für die zwei tollen Tage.