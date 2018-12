Horb a. N. Großer Andrang bei "Weihnachten schenken"

"Es gibt kein anderes christliches Fest, das so reich an Gebräuchen und Traditionen beziehungsweise mit festen Gewohnheiten verbunden ist, wie dieses Fest", so Konrad weiter. Für ihn ist klar: Weihnachten ist nicht "umzubringen". "Es ist und bleibt das Fest des Lichtes. Davon bin ich fest überzeugt." Er hofft, dass auch die Menschen, die auf diesen Markt kamen, damit sie an Weihnachten genug zu essen haben, auch bei der Feier zuhause diese Freude verspüren, die mit der Geburt Gottes Sohn auf die Erde kam. Freude war auf jeden Fall bei den Menschen zu spüren, die geben durften, was der Markt in diesem Jahr bot. Drogeriesachen und kleine Geschenke, warme Suppe, Hefezopf und Kaffee, Rote (auch vom Rind), Kinderpunsch und Magenbrot und etwas Klimbim, Brot und Backwaren, Kraut, Öl und Nudeln, Fleisch sowie Obst und Gemüse. Ganz am Ende des Marktrundgangs gab es für jeden Besucher noch eine der geweihten Kerzen mit nach Hause. Kerzenlicht und Braten – das gehört zur Weihnacht wie "Stille Nacht".

Und die Mannschaft um Rolf Maier hat es trotz aller Hindernisse, zu denen neben dem Regen auch erstmals eine Rangelei unter den Wartenden zu vermelden war, die einen Polizei-Einsatz nach sich zog, auch in diesem Jahr wieder geschafft, einigen Mitbürgern "Weihnachten zu schenken".

Folgende Unterstützer machten den Markt der Barmherzigkeit erst möglich: Euroexpress aus Eutingen, AHG Horb, Busunternehmen Weiss und Nesch Eutingen, Auto Waldner Horb, Bäckereien Ziegler aus Schopfloch, Sehne aus Eningen, Saur aus Horb, Walz aus Empfingen.

Außerdem die Metzgereien Odermatt aus Eutingen, Singer aus Nordstetten, Maier aus Betra, Blocher aus Empfingen, Albfood aus Gruol und Mitarbeiter der Firma Racemark International Empfingen sowie die Weinhandlung Dörr. Weiter die Kreissparkasse Freudenstadt, Bürger Maultaschen Ditzingen, DM Drogeriemarkt Horb, Hochdorfer Brauerei, Manfred Volz Stiftung Horb, JMS Umwelt Horb, Tress Nudeln Münsingen, Ott Gebäudereinigung Horb, Tela Ahldorf, Tillwich GmbH Ahldorf, Picksraus Rottenburg, Württembergische Versicherung Horb, Real Horb, KAB Nordstetten, Brändle Öl Empfingen, Norma Horb, THW Horb, Bauhof Horb, Gutermann Grundschule Horb, Stadtverwaltung Horb, Gemeindeverwaltung Eutingen und viele, viele private Unterstützer.