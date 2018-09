Horb a. N. Größtes Sorgenkind ist der Rektoren-Mangel

Horb. Die größte Baustelle in Horb für das Schulamt Rastatt? Da muss Leiter Wolfgang Heldt nicht lange überlegen: "Wir haben in Horb vor allem Schwierigkeiten, Rektoren für Grundschulen zu finden." Noch immer sind nicht alle Vakanzen gelöst. "Zum Glück haben wir in Mühlen einen nahtlosen Übergang hinbekommen." Beate Kollmann kam aus Oberiflingen.

Schwieriger sieht die Lage dagegen in Bildechingen aus. Bisher habe man keine Dauerlösung gefunden, so der Schulamtsleiter. Zumindest in Talheim könnte sich etwas tun. "Hier haben wir endlich eine Bewerbung vorliegen. Das Prüfungsverfahren wird bald beginnen." Es wird nicht leichter werden: Auch an anderen Grundschulen rückt das Pensionsalter der Rektoren näher. Doch warum ist es so schwierig, diese Stellen neu besetzen zu können? Heldt sagt ohne Umschweife: "Es liegt an der Bezahlung. Das Rektorengehalt unterscheidet sich zum Lehrergehalt nur um eine kleine Zulage. Das ist kein Anreiz." Heldt hofft, dass die Landesregierung ihre Ankündigung umsetzt und für eine bessere Bezahlung sorgt.

Aber auch bei den Lehrern allgemein ist die Situation im Kreis Freudenstadt angespannt. "Junge Lehrer wollen lieber in Heidelberg oder Freiburg arbeiten. Da ist vielleicht der Wunsch da, die Studentenzeit ein bisschen zu verlängern und die Vorzüge einer größeren Stadt zu genießen." Die Lockversuche in den Kreis Freudenstadt bleiben deshalb oft ohne Erfolg. "Obwohl wir beispielsweise die Bauplatzsituation und die Bezahlbarkeit aufzeigen."