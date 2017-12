Horb a. N. Grillerfahrung bringt den Sieg

Die waren jedoch hartnäckig, denn sie verstanden nicht, warum jemand ein 210 Euro teures Kochmesser aus Damaszener-Stahl, in das man schon den Gewinnernamen lasern ließ, nicht haben wollte. So kam dieser Kontakt zustande und der Europamanager der Firma und ein Kollege waren ebenso Ehrengäste bei der Eröffnung der Lounge wie der Landtagsabgeordnete Timm Kern, der mit Sven Bach schon in die Grundschule ging, als auch Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger, der nach Krankheit am Samstagabend seinen ersten öffentlichen Auftritt in Angriff nahm. "Mir fällt zu Hause langsam die Decke auf den Kopf", gab er zu, band sich die Schürze um und stellte sich zum Kochduell gegen den FDP-Mann.