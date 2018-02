Horb a. N. Gremium hofft auf Verstärkung

H orb-Rexingen. Vor zwei Wochen hat Diakon Klaus Konrad die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates Verena Gekle und ihren Stellvertreter Michael Kronenbitter im Gottesdienst für ihr großes Engagement dankend verabschiedet, nachdem beide schweren Herzens aus familiären Gründen den Rücktritt erklärt hatten. Jetzt besteht nur noch ein verkleinertes Gremium von drei Mitgliedern. So wird der Kirchengemeindeordnung gemäß jetzt eine Gemeindeversammlung einberufen nach dem Gottesdienst am zweiten Fastensonntag, 25. Februar, der um 9 Uhr als Eucharistiefeier in Rexingen stattfindet.