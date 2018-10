Horb a. N. Gottesdienstbesucher stellen ihre Dankbarkeit dar

Horb-Dettingen. In der Dettinger Pfarrkirche St. Peter wurde vor Kurzem die Vorabendmesse zu Erntedank als Jugendgottesdienst gestaltet. Das bekannte "Habbe fertisch!" eines ehemaligen sehr erfolgreichen Trainers des FC Bayern könnte auch den Landwirten nach den Erntearbeiten so in den Sinn kommen. Daher das aktuelle Thema zum Erntedank: "Danke dass ich danken kann." Zelebriert wurde der Gottesdienst von Kaplan Thomas Stricker, der bereits in seinen Gedanken zu Beginn auf das von vielen als selbstverständlich wahrgenommene Angebot an Lebensmitteln aus vielen Ländern hinwies. "Da diese Gaben der Natur nicht selbstverständlich, normal und alltäglich sind, wollen wir am Erntedankfest ganz bewusst danken."