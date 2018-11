Horb a. N. Glühwein lockt zur Shopping-Nacht

Und diese Shopping-Nacht am ersten Tag des Horber Weihnachtsmarktes ist nicht die einzige Neuigkeit. "Wir werden diesmal den Publikumspreis für den schönsten Stand auf dem Horber Advent vergeben", so Beuter. Jeder, der möchte, darf abstimmen. Die Prämierung ist dann am Sonntag, 18 Uhr. Damit hoffen die Macher des Horber Advents, dass sich die Händler noch mehr Mühe beim Schmuck geben.

Weitere Veränderungen auf dem Flößerwasen: Diesmal steht die Bühne nicht in der Mitte, sondern am Rand Richtung Altstadt. Damit ist die Mitte ganz frei. Beuter: "Dann kann man von überall her das Programm verfolgen. So passen auch fast alle Stände auf den Flößerwasen."

Die Inselspitze –­ diesmal das "Kinderparadies". Mit einer Premiere: der Kindereisenbahn. "In Kombination mit der Garuda-Falkenerei und dem Esel- und Ponyreiten mit der Kamel-Oase Elke Kerler hoffen wir, hier einen neuen Schwerpunkt zu schaffen", sagt Beuter.

Auch gut: Vor der Markthalle gibt es jetzt einen schönen großen Ethanol-Kamin von Ofen Binder zum Kuscheln, dazu Feuerschalen und Bänke. Neu ist auch der Stand mit Holzschnitzereien aus dem Erzgebirge und echtem Dresdner Stollen.

Und wer noch ein heimatliches Weihnachtsgeschenk sucht: Beim Stadtmarketing gibt es zum Horber Advent das druckfrische "City Memo" – mit 30 Horber Sehenswürdigkeiten. Martin Scherer vom Stadtmarketing: "Das ist wirklich hochwertig gefertigt. Die Erläuterungen sind auf Deutsch und Englisch – und damit haben wir ein ideales Geschenk passend zu Weihnachten."

Und was ist mit dem Rahmenprogramm? Auf der Bühne spielen am Freitagabend Top Too, Samstag die Neckar-Music-Band und Sonntag Black and White.

Samstag und Sonntag gibt es den Adventsbasar im Steinhaus, die offene Musikschule bringt am Samstag zwischen 14 und 17 Uhr ein Adventskonzert. Abends um 19 Uhr gibt es den Nachtwächterrundgang "s’ Horber Kripple". Sonntag um 9.50 Uhr ist Familiengottesdienst in der evangelischen Johanneskirche mit den Kita-Kindern.

Der Horber Advent – der stimmungsvolle Einstieg in die Weihnachtszeit. Auch für den Handel. Denn: Horb Aktiv will nicht nur am "Glühwein Freitag" die Kunden in die Geschäfte locken. Jeden Freitag und Samstag gibt es an den Adventswochenenden eine Adventshütte auf dem "Strand" vor dem Polizeirevier. City-Manager Thomas Kreidler: "Hier gibt es dann Glühwein, Punsch und gute Laune." Gutscheine für die Getränke gibt es für gute Kunden auch in allen Geschäften von Horb Aktiv.

Dazu gibt es wieder tolle Preise bei den Horber Adventssternen zu gewinnen. Bei jedem Einkauf gibt es einen Stern –­ auch im Einkaufszentrum der Activ Arkaden. Wer zehn gesammelt hat, kann am Gewinnspiel teilnehmen. Kreidler: "An den Adventswochenenden gibt es auch doppelte Sterne."