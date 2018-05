Horb a. N. Gleich neun Frauen zum Sündenbock gemacht

In Fällen der Hochgerichtsbarkeit, bei denen es um Leib und Leben ging, tagte dann das Gericht unter freiem Himmel auf "Schranden" (Bänken) vor dem Rathaus. Bei den Ratsherren mit Richterfunktion handelte es sich grundsätzlich um nicht ausgebildete Juristen. Auch der Schultheiß, der als Vorsitzender den Gerichtsstab führte, war in der Regel kein Jurist.

Auf dem Burgstall, wo sich das Backhaus des Spitals befand, wurde wieder anhand von Geständnissen aus dem Stadtarchiv der Hexensabbat vorgestellt. Für die Hexenprozesse waren die Sabbatvorstellungen von größter Bedeutung, denn verhaftete Hexen wurden immer danach gefragt, wen sie auf dem Hexensabbat gesehen hätten. Eine Brutstätte für Hexereibezichtigungen war der Spital zum Heiligen Geist. Hier wurden viele Spitalinsassen und auch Personen aus der Spitalverwaltung als Hexen hingerichtet. Die Spitalunterkünfte galten als so hexennahe Orte, dass sie in den Urgichten sogar als Hexentanzplätze genannt wurden, obgleich Hexensabbate in bewohnten Gebäuden ansonsten sehr selten erscheinen.

Am Platzbrunnen, der 1578 bei einer Hochwasserkatastrophe zerstört wurde, stellte Lipp den Schadenszauber als das Element des Hexereibegriffs vor, das dem Volksglauben am nächsten stand. Infolge dieser Unwetterkatastrophe wurden nur drei Wochen später gleich neun Frauen zum Sündenbock gemacht und als Hexen exekutiert. Über dieses Geschehen in Horb wurde sogar im fernen Antwerpen berichtet.

Der Skandalfall leitete das Ende der Horber Hexenverfolgungen ein

In der Liebfrauenkapelle findet sich das Epitaph des Horber Obervogts Hans Jakob Liesch von Hornau, während dessen Amtszeit von 1597 bis 1606 der Höhepunkt der Hexenprozesse erfolgte. Hier wurde der Hexenflug als weiteres Element des Hexereibegriffs vorgestellt, das unser heutiges Hexenbild stark geprägt hat. Der Hexenflug findet sich in den Horber Urgichten aber nur selten, da bei den Hexenprozessen der Flug weder als Indiz, noch als schädigende Magie eine Bedeutung besaß.

In unmittelbarer Nähe des ehemaligen Gasthauses zum Guldin Schaf erinnerte Lipp an Christina Rauscher, die Ende November 1604 in einer überfallartigen Aktion von Mitgliedern des Stadtrats verhaftet und ins Gefängnis geführt wurde. Obwohl Christina im siebten Monat schwanger war, wurde sie der Folter unterzogen und verlor dabei ihr Kind. Der Skandalfall Christina Rauscher leitete das Ende der Horber Hexenverfolgungen ein. Die vom Ehepaar Rauscher von der Stadt geforderte Schadensersatz- und Prozesskostenerstattungssumme von rund 10 000 Gulden wurde nie ausbezahlt.

Einige Teilnehmer folgten Lipp und Raible trotz sommerlicher Temperaturen noch auf den Weg zur einstigen Richtstätte beim Wasserturm auf dem Kreuzkapellenberg. Hier beim sogenannten Galgenfeld wurden zwei Männer und 98 Frauen, die der Hexerei bezichtigt worden waren, hingerichtet. Die in Horb übliche Hinrichtungsart für Hexen war die strafmildernde Enthauptung mit anschließender Verbrennung der Leiche. Das reinigende Feuer sollte jede Erinnerung an das getötete Opfer auslöschen, seinen Zauber restlos vernichten und eine Beerdigung unmöglich machen.