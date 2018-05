Horb a. N. Gesparte Anstecknadeln ergeben ein Kässle voll Spenden

"Wir laden jedes Jahr am Umzugs-Sonntag zum Zunftmeister-Empfang ein", erklärte der Talheimer Obernarr Karlheinz Lang. "Da wir Zunftmeister bei jedem Empfang Orden und Anstecknadeln in jeder Art und Größe bekommen, verzichten wir in Talheim auf diesen Brauch und schmeißen das so eingesparte Geld in einen Topf. Zudem lassen wir, mit dem Hinweis, dass wir für ein soziales Projekt sammeln, ein Kässle herumgehen. So sind die 333 Euro in diesem Jahr zusammengekommen", ergänzte der Zunftmeister seine Ausführungen.

U nd dieses Geld geben sie jedes Jahr für ein soziales Projekt ihrer Wahl im Großraum Horb her. In ihrem Jubiläumsjahr war nun die Lebenshilfe dran. Edith Straub und Andrea Kipp-Steidinger freuten sich sehr, dieses Geld, dass sie dem Familienunterstützenden Dienst der Lebenshilfe zuführen werden, zumindest als symbolischen Scheck entgegennehmen zu dürfen. "Wir verwenden das Geld für die Buskosten oder für Ausflüge", so Straub.

Auch Manuel Steidinger, der behinderte Sohn der stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, der für die verhinderte Vorsitzende Barbara Rauschenberger vor Ort war, ließ es sich nicht nehmen, bei dieser Scheckübergaben dabei zu sein. Und dies trotz anstrengender Grillparty am Vorabend, an dem er seinen 18. Geburtstag und damit seine Volljährigkeit feierte. "Es war schon hell, als ich ins Bett ging", freute sich der junge Mann über seine erste Nacht als Erwachsener.